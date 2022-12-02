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Враг атаковал Запорожье, горела здание инфраструктурного объекта

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 02:45
Враг атаковал Запорожье, горела здание инфраструктурного объекта
фото з тг Старуха

Ночью 2 декабря россияне атаковали город Запорожье, в результате чего загорелось здание инфраструктурного объекта.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "В результате вражеской атаки горела здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла".

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Детали: Куртев отметил, что на местах вражеских "приходов" работают соответствующие службы.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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