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ВСУ отбили атаки возле 14 населенных пунктов и поразили 4 пункта управления врага – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 05:55
ВСУ отбили атаки возле 14 населенных пунктов и поразили 4 пункта управления врага – сводка
украинские военные, фото Генштаба

Силы обороны за минувшие сутки отбили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов, поразили пункты управления, районы сосредоточения и ЗРК врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

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За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Осуществил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Слобожанское, Огирцево, Бочковое, Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Новоселовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Клещеевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковиевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огневому поражению подверглись Никополь, Каменское, Ильинка на Днепропетровщине и Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийскому воздействию подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

На временно занятой территории Херсонской области враг усилил фильтрационные мероприятия. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки воины ВСУ сбили 1 БпЛА типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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