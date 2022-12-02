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Британская разведка назвала один из основных факторов, ограничивающих потенциал операций РФ

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 08:34
Британская разведка назвала один из основных факторов, ограничивающих потенциал операций РФ
Российские захватчики. Фото "РИА Новости"

По данным разведки Великобритании, усиленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов – один из главных факторов, ограничивающих потенциал России возобновить наступательные операции в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

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"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток", – говорится в обзоре.

В частности, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.

"Недостаток боеприпасов в России (усиленный этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, который сейчас ограничивает потенциал России по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", – утверждает британская разведка.

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Напомним, британская разведка рассказала, что в районе Павловки и Угледара в Донецкой области продолжаются тяжелые бои без существенного движения фронта и РФ вряд ли удастся достичь там оперативного прорыва

Темы: ВеликобританияРосcияразведкавойна
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