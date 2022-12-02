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Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI

Алена МазуренкоПятница, 2 декабря 2022, 10:48
мапа RUSI

Военные эксперты считают, что Россия планировала захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки россиян. 

Источник: исследование британского Королевского института объединенных сил (RUSI)

Детали: Авторами доклада являются военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, экс-советник министра обороны Украины, член-корреспондент RUSI Александр Данилюк и экс-командующий Десантно-штурмовых войск Украины Михаил Забродский.

По мнению экспертов, план России заключался в том, чтобы вторгнуться в Украину в течение 10 дней, а затем оккупировать страну и осуществить аннексию до августа 2022 года.

В России надеялись, что скорость атаки и кампания дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

Кроме того, под Киевом россияне достигли преимущества в соотношении сил - 12:1.

Однако российские войска оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению своего плана.

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Кроме того, о намерении наступать на Киев не знали большинство российских подразделений, которые получили приказы о наступлении не ранее, чем за 24 часа до вторжения.

Россиянам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия и четкого понимания, как их действия вписываются в общий план.

Таким образом, за счет сохранения секретности вооруженные силы РФ получили преимущество внезапности на оперативном уровне, но на тактическом уровне ВСУ лучше понимали, что им делать, потому что готовились отражать наступление российской армии восемь лет.

Самым большим недостатком российского плана в докладе называют отсутствие реверсивных действий.

В результате, когда скорость не дала желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины.

ВСУ отобрали у России инициативу только тогда, когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.

Отмечается, что тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей в Украине и России, а также за ее пределами.

В частности, в докладе пришли к выводу, что российские оккупанты уязвимы для обмана: высшие инстанции слишком доверяют первичной информации, собранной подчиненными на фронте, и не анализируют достоверность этой информации.

При этом командование РФ не поощряет честные доклады о неудачах, что затрудняет анализ.

Также россияне всегда стараются выполнить приказ, даже когда из-за изменения обстановки он становился бессмысленным.

Российская система ведения боевых действий батальонно-тактическими группами (БТГ) также оказалась неэффективной.

После начала вторжения россияне разослали многим украинским генералам личные послания с призывом сдаться и заверениями, что Россия не причинит Украине вреда.

Почти всем полковникам ВСУ прислали сообщения аналогичного содержания с анонимных номеров. Кроме того, на второй день вторжения к украинскому командованию обратился лично президент России Владимир Путин, призвав свергнуть власть в Киеве.

В докладе сказано, что то, что эти усилия провалились, свидетельствует о том, что российские спецслужбы плохо оценили психологию украинских военных.

В институте отмечают, что первоисточники значительной части данных этого отчета еще не могут быть обнародованы поэтому, его следует воспринимать как "методологически несовершенные" свидетельства.

В итоге авторы доклада отмечают, что Украине необходима лучшая поддержка от партнеров. По их мнению, победа Украины требует значительных тяжелых боевых действий, но при должной поддержке Украина может победить.

Темы: Росcиянападениевойна
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