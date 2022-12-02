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Оккупанты бьют из всех видов оружия по Херсонщине, возле Торецка активизировались боевые действия - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 11:00
Иллюстративное фото ГСЧС Херсонщины

За минувшие сутки оккупанты били по Херсонщине из всех видов оружия, не прекращают артиллерийские обстрелы самого Херсона, возле Торецка на Донетчине на утро активизировались боевые действия.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Военные РФ круглосуточно бьют по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и минометов. По информации ГШ ВСУ, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек в Зеленовке, повреждены жилые дома.

Не прекращает враг терроризировать из артиллерии и жителей города Херсон. Вечером был обстрелян Днепровский район города, микрорайон Остров.

Из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками исчезло напряжение в электросетях. Энергетики сразу же приступили к работе. В деоккупированные населенные пункты Херсонщины ежедневно поступает гуманитарная помощь.

Донетчина: ночью - обстрелы по линии фронта в районе Авдеевки, Очеретинской, Светлодарской, Соледарской, Бахмутской громад.

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На утро - активизация боевых действий вблизи Торецка. 

В течение суток - постоянные обстрелы из тяжелого вооружения Бахмута, Авдеевки, Очеретинской, Марьинской громад.

Ракетные удары по Часовому Яру и Константиновке. Повреждены здания промышленных предприятий и многоэтажки.

Также вчера - артобстрел Курахово (повреждены сеть теплоснабжения и многоэтажки).

Вечером - обстрел с.Берестки Кураховской громады, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

За сутки в Донецкой области: 6 раненых гражданских.

Николаевщина: вчера днем враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Чернвговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела из ствольной артиллерии по Новгород-Северскому району, из них один - ночью, возле села Гай Новгород-Северской громады. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за минувшие сутки - 180 снарядов и мин в течение дня направили россияне на территории области. Под обстрелами были Шалигинская, Есманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Заречное, Ольговское, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Дорожнянка, Красное, Новоандреевка, Воскресенка, Преображенка, Новоданиловка, Гуляйполе, Плавни, Степногорск.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Днепропетровщине россияне ночью терроризировали Никопольщину: обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Люди не пострадали.

На месте обстрелов работают сотрудники ГСЧС, информация о последствиях выясняется.

Харьковщина: около полуночи в с. Клугино-Башкировка, что в Чугуевском районе, оккупанты попали ракетой в жилой дом. Пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одной женщине оказали помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома.

Под интенсивными обстрелами Купянский район. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки.

В г. Волчанск в результате артиллерийского обстрела россиян пострадала частная сельхозтехника.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут оборону. Из танков и разнокалиберной артиллерии они обстреляли Стельмаховку, Мясожаровку, Макеевку и Площанку.

На линии соприкосновения - 10 артобстрелов наших позиций.

В Станице Луганской россияне формируют списки мужчин, пригодных к мобилизации. Их собирают в организациях и на предприятиях всех форм собственности.

Темы: войнарегионы
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