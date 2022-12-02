Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты бьют из всех видов оружия по Херсонщине, возле Торецка активизировались боевые действия - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 10:00
Оккупанты бьют из всех видов оружия по Херсонщине, возле Торецка активизировались боевые действия - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС Херсонщины

За минувшие сутки оккупанты били по Херсонщине из всех видов оружия, не прекращают артиллерийские обстрелы самого Херсона, возле Торецка на Донетчине на утро активизировались боевые действия.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Военные РФ круглосуточно бьют по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и минометов. По информации ГШ ВСУ, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка.

Реклама:

В результате вражеских обстрелов погиб один человек в Зеленовке, повреждены жилые дома.

Не прекращает враг терроризировать из артиллерии и жителей города Херсон. Вечером был обстрелян Днепровский район города, микрорайон Остров.

Из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками исчезло напряжение в электросетях. Энергетики сразу же приступили к работе. В деоккупированные населенные пункты Херсонщины ежедневно поступает гуманитарная помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Донетчина: ночью - обстрелы по линии фронта в районе Авдеевки, Очеретинской, Светлодарской, Соледарской, Бахмутской громад.

На утро - активизация боевых действий вблизи Торецка. 

В течение суток - постоянные обстрелы из тяжелого вооружения Бахмута, Авдеевки, Очеретинской, Марьинской громад.

Ракетные удары по Часовому Яру и Константиновке. Повреждены здания промышленных предприятий и многоэтажки.

Также вчера - артобстрел Курахово (повреждены сеть теплоснабжения и многоэтажки).

Вечером - обстрел с.Берестки Кураховской громады, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

За сутки в Донецкой области: 6 раненых гражданских.

Николаевщина: вчера днем враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Чернвговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела из ствольной артиллерии по Новгород-Северскому району, из них один - ночью, возле села Гай Новгород-Северской громады. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за минувшие сутки - 180 снарядов и мин в течение дня направили россияне на территории области. Под обстрелами были Шалигинская, Есманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Заречное, Ольговское, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Дорожнянка, Красное, Новоандреевка, Воскресенка, Преображенка, Новоданиловка, Гуляйполе, Плавни, Степногорск.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Днепропетровщине россияне ночью терроризировали Никопольщину: обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Люди не пострадали.

На месте обстрелов работают сотрудники ГСЧС, информация о последствиях выясняется.

Харьковщина: около полуночи в с. Клугино-Башкировка, что в Чугуевском районе, оккупанты попали ракетой в жилой дом. Пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одной женщине оказали помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома.

Под интенсивными обстрелами Купянский район. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки.

В г. Волчанск в результате артиллерийского обстрела россиян пострадала частная сельхозтехника.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут оборону. Из танков и разнокалиберной артиллерии они обстреляли Стельмаховку, Мясожаровку, Макеевку и Площанку.

На линии соприкосновения - 10 артобстрелов наших позиций.

В Станице Луганской россияне формируют списки мужчин, пригодных к мобилизации. Их собирают в организациях и на предприятиях всех форм собственности.

Темы: войнарегионы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: