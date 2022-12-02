Оккупанты бьют из всех видов оружия по Херсонщине, возле Торецка активизировались боевые действия - ОВА

За минувшие сутки оккупанты били по Херсонщине из всех видов оружия, не прекращают артиллерийские обстрелы самого Херсона, возле Торецка на Донетчине на утро активизировались боевые действия.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Военные РФ круглосуточно бьют по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и минометов. По информации ГШ ВСУ, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек в Зеленовке, повреждены жилые дома.

Не прекращает враг терроризировать из артиллерии и жителей города Херсон. Вечером был обстрелян Днепровский район города, микрорайон Остров.

Из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками исчезло напряжение в электросетях. Энергетики сразу же приступили к работе. В деоккупированные населенные пункты Херсонщины ежедневно поступает гуманитарная помощь.

Донетчина: ночью - обстрелы по линии фронта в районе Авдеевки, Очеретинской, Светлодарской, Соледарской, Бахмутской громад.

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На утро - активизация боевых действий вблизи Торецка.

В течение суток - постоянные обстрелы из тяжелого вооружения Бахмута, Авдеевки, Очеретинской, Марьинской громад.

Ракетные удары по Часовому Яру и Константиновке. Повреждены здания промышленных предприятий и многоэтажки.

Также вчера - артобстрел Курахово (повреждены сеть теплоснабжения и многоэтажки).

Вечером - обстрел с.Берестки Кураховской громады, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

За сутки в Донецкой области: 6 раненых гражданских.

Николаевщина: вчера днем враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Чернвговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела из ствольной артиллерии по Новгород-Северскому району, из них один - ночью, возле села Гай Новгород-Северской громады. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за минувшие сутки - 180 снарядов и мин в течение дня направили россияне на территории области. Под обстрелами были Шалигинская, Есманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Заречное, Ольговское, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Дорожнянка, Красное, Новоандреевка, Воскресенка, Преображенка, Новоданиловка, Гуляйполе, Плавни, Степногорск.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Днепропетровщине россияне ночью терроризировали Никопольщину: обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Люди не пострадали.

На месте обстрелов работают сотрудники ГСЧС, информация о последствиях выясняется.

Харьковщина: около полуночи в с. Клугино-Башкировка, что в Чугуевском районе, оккупанты попали ракетой в жилой дом. Пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одной женщине оказали помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома.

Под интенсивными обстрелами Купянский район. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки.

В г. Волчанск в результате артиллерийского обстрела россиян пострадала частная сельхозтехника.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут оборону. Из танков и разнокалиберной артиллерии они обстреляли Стельмаховку, Мясожаровку, Макеевку и Площанку.

На линии соприкосновения - 10 артобстрелов наших позиций.

В Станице Луганской россияне формируют списки мужчин, пригодных к мобилизации. Их собирают в организациях и на предприятиях всех форм собственности.