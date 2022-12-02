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СБУ задержала агента РФ, который "сливал" АТОшников во время оккупации Херсона

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 11:21
СБУ задержала агента РФ, который сливал АТОшников во время оккупации Херсона
Задержанный в Херсоне пособник РФ, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне пособника россиян, который во время оккупации сливал спецслужбам РФ места пребывания бывших бойцов АТО и корректировал обстрелы по позициям военных ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации следствия, местный житель перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения и начал сотрудничать с российскими спецслужбами. К активному выполнению задач россиян он приступил с начала апреля.

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Для сбора информации мужчина "втемную" использовал собственные связи, а также объезжал территорию региона.

В частности, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Херсонщине. Российские оккупанты использовать полученные данные для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ.

Кроме того, во время оккупации Херсона он "сдавал" стране-агрессору адреса пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО. Россияне использовали эту информацию для проведения массовых незаконных задержаний и удержания людей в пыточных.

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Там от украинских патриотов требовали "признания" в сфабрикованных делах, а в случае несогласия – применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Информацию мужчина передавал своему российскому "куратору" через анонимный Telegram-канал.

Во время обыска у него обнаружили пропагандистские материалы и российскую символику, а также телефон с доказательствами законспирированной переписки с представителем России.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного времени) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

 

Темы: ХерсонСБУРосcия
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