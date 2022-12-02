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Окровавленные пакеты и глаза животных: в МИД заявили о новых актах запугивания украинских дипмиссий

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 11:59
Окровавленные пакеты и глаза животных: в МИД заявили о новых актах запугивания украинских дипмиссий
Спикер МИД Олег Николенко, фото из его Facebook

МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Украины Олега Николенко, сообщает "Европейская правда".

По словам спикера, украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы.

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После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно прислали окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. 

Николенко отметил, что в МИД "изучают смысл этого послания".

Кроме того, вход в жилье посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

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Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

"Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, "нас пытаются запугать". 

"Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - заверил Кулеба.

В МИД добавили, что украинские дипломаты и в дальнейшем будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.

Украинская сторона взаимодействует с правоохранителями иностранных государств для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

По поручению Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - отметил Олег Николенко.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

В четверг Дмитрий Кулеба сообщил, что кроме посольства Украины в Испании еще три украинских дипломатических представительства получили письма с угрозами.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье - Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: МИДвойнамеждународные отношенияРосcия
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