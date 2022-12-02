Путин рассказал Шольцу, почему терроризирует украинцев ударами по энергообъектам

Российский Кремль сообщил о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Кремле заявили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

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Отмечается, что основной темой была война в Украине, в частности, Путин рассказал Шольцу, почему российская армия наносит удары по инфраструктуре Украины, и призвал Берлин пересмотреть свои подходы "в контексте украинских событий".

Также Путин потребовал прозрачного расследования с участием российских структур взрывов на газопроводах "Северного потока".

Кроме того, Путин и Шольц обсудили реализацию так называемого "зернового соглашения". В частности, Путин подчеркивал необходимость устранения барьеров для российских поставок удобрений.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.