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Шольц в разговоре с Путиным призвал вывести войска из Украины для дипломатического конца войны

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 13:41

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу призвал президента России Владимира Путина искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщил Берлин по итогам телефонного разговора между ними, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Канцлер призвал российского президента как можно скорее прийти к дипломатическому решению, включая вывод российских войск", - сообщил представитель немецкого лидера Штеффен Гебештрайт.

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Во время часового телефонного разговора Шольц "осудил, в частности, российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении обороноспособности против российской агрессии".

Лидеры также обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности, которая находится под давлением из-за войны.

Они также договорились "оставаться в контакте", сообщил Гебештрайт.

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Шольц и Путин поддерживают регулярную телефонную связь на протяжении всей войны.

Предыдущий разговор между ними состоялся в сентябре и длился 90 минут, тогда Шольц также призвал Путина "прийти к дипломатическому решению, насколько это возможно, на основе прекращения огня".

Первым о сегодняшнем разговоре между Шольцом и Путиным сообщил Кремль.

Темы: ШольцЕвропаРосcия
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