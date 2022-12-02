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75% Херсона со светом, восстанавливают работу банков и расширяют территорию со связью

Елена РощинаПятница, 2 декабря 2022, 15:24
Херсонцы радуются освобождению города, фото Дмитрия Ларина, УП

В городе Херсон по состоянию на середину дня 2 декабря подача электроэнергии восстановлена на 75%, что на 10% больше, чем в предыдущий день.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь: "75% Херсона – со светом. На данный час (15:05) электроснабжение восстановлено для более 100 тысяч бытовых потребителей... И это только через 3 недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру".

Детали: С электроснабжением в Херсоне уже: 

  • Центральная часть города – 95%;
  • Таврический и Северный микрорайоны – 70%;
  • Шуменский микрорайон – 96%;
  • Текстильный микрорайон – 73%;
  • микрорайон Жилпоселок – 89%;
  • микрорайон Остров – 60%;
  • микрорайон ХБК – 65%.

Также на 67% свет восстановлен в Камышанах и Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов.

Для восстановления света на Херсонщине работают 32 бригады – это 172 рабочих и 61 единица техники. На 1 декабря со светом были около 65% бытовых потребителей в Херсоне.

Кроме того, за 1 декабря было восстановлено 9 базовых станций мобильной связи в Херсоне: специалисты Vodafone и Киевстар восстановили работу еще 8 базовых станций в Херсоне, а lifecell возобновил работу 1 станции в селе Таврическое Херсонского района.

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В целом операторы мобильной связи уже возобновили работу 78 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной части Херсонской области.

В Херсоне возобновил работу "МТБ Банк". Отделение работает в городе по адресу: ул. Александровская, 1.

Также продолжается поэтапное восстановление газоснабжения в Большой Александровке, Малой Александровке, Новодмитровке и Высокополье. В целом газ восстановлен в 50 населенных пунктах из 86, которые имеют централизованное газоснабжение. 

Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. 1 декабря специалистам удалось расчистить 163 километра дорог государственного значения и 260 километров – местного.

Взрывотехники Нацполиции обследовали более 11 гектаров территорий, изъяли 99 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали более 25 гектаров территорий, изъяли и обезвредили – 169 взрывоопасных предметов. 

Благотворительный фонд "Херсон – это Украина" и "Save ua" доставили в Херсонскую областную инфекционную больницу имени Горбачевского зарядную станцию. 

В "Пункте несокрушимости", что в Херсоне на площади Свободы, врач-терапевт проводит консультации и выдает медикаменты жителям.

Темы: Херсонэлектроэнергиямобильная связьбанки
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