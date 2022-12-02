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В Гостомеле вандалы срезали граффити Бэнкси, их уже нашла и допрашивает полиция

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 15:16
В Гостомеле вандалы срезали граффити Бэнкси, их уже нашла и допрашивает полиция
скриншот

В Гостомеле Киевской области вандалы срезали граффити всемирно известного британского уличного художника Бэнкси, полиция по горячим следам задержала злоумышленников.

Источник: генеральный менеджер, руководитель строительного проекта в "Edem Resort Medical Kyiv" Сергей Жук в Facebook, комментарий УП полиции Киевщины

 

Фото - Сергея Жука

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Детали: Жук сообщил, что произведение Бэнкси злоумышленники срезали буквально публично.

В полиции Киевщины УП подтвердили факт вандализма и сообщили, что группа злоумышленников уже задержана. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Задержанные объяснили, что якобы хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ.

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Также в полиции уточнили, что ответственность за сохранение и охрану подобных культурных объектов возлагается на местные власти.

бЧто предшествовало: В ноябре Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в частности в Киеве, Ирпене и Бородянке, Гостомеле.

Темы: Киевская область
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