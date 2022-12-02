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Испания передала Украине первые ЗРК Hawk

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 17:56
зрк Hawk, фото вк "центр"

Правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").

Источник: министр обороны Алексей Резников, чьи слова передает в Telegram министерство

Прямая речь: "Принимал в Одессе Министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале.  Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться.

В Испании будут тренировать больше наших бойцов.

Испания уже предоставила наши первые Hawk".

Детали: ЗРК Hawk разработан в США, он имеет среднюю дальность поражения и служит для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях - еще и для перехвата ракет.

По информации воздушного командования "Центр", западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%.

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Темы: оружиеИспанияУкраинавойна
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