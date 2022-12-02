Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Испания передала Украине первые ЗРК Hawk

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 16:56
Испания передала Украине первые ЗРК Hawk
зрк Hawk, фото вк "центр"

Правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").

Источник: министр обороны Алексей Резников, чьи слова передает в Telegram министерство

Прямая речь: "Принимал в Одессе Министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале.  Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться.

Реклама:

В Испании будут тренировать больше наших бойцов.

Испания уже предоставила наши первые Hawk".

Детали: ЗРК Hawk разработан в США, он имеет среднюю дальность поражения и служит для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях - еще и для перехвата ракет.

ВИДЕО ДНЯ

По информации воздушного командования "Центр", западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%.

Темы: оружиеИспанияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: