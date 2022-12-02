В Одессе прогремел взрыв: 7 пострадавших, из которых 5 полицейских

В результате взрыва в Одессе на парковке админздания областного управления ГСЧС пострадали семь человек, в том числе пять правоохранителей.

Источник: Думская, Суспільне, полиция Одесской области

Реклама:

Детали: По данным Думской, взрыв гранаты прогремел во второй половине дня на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, что на Прохоровской улице, недалеко от пункта несокрушимости.

Дословно полиция: "По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали двое гражданских лиц и пятеро полицейских. Все они были госпитализированы".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Источники Суспільного в правоохранительных органах сообщили, что среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением осколками. Два сотрудника в тяжелом состоянии.

место взрыва в Одессе, фото "Думской"

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части раненых, которых доставили в учреждение, от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.