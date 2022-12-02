Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе прогремел взрыв: 7 пострадавших, из которых 5 полицейских

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 18:15
место взрыва в Одессе, фото "Думской"

В результате взрыва в Одессе на парковке админздания областного управления ГСЧС пострадали семь человек, в том числе пять правоохранителей.

Источник: Думская, Суспільне, полиция Одесской области

Детали: По данным Думской, взрыв гранаты прогремел во второй половине дня на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, что на Прохоровской улице, недалеко от пункта несокрушимости. 

Дословно полиция: "По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали двое гражданских лиц и пятеро полицейских. Все они были госпитализированы".

Больше деталей: Источники Суспільного в правоохранительных органах сообщили, что среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением осколками. Два сотрудника в тяжелом состоянии.

ВИДЕО ДНЯ
 
место взрыва в Одессе, фото "Думской"

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части раненых, которых доставили в учреждение, от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.

Темы: Одессавзрывполиция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

В Британии задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана

Россия украла украинской пшеницы минимум на 1 миллиард долларов

Все новости...
Одесса
Турецкая Karpowership ведет переговоры о размещении возле Одессы 3 судов-электростанций – СМИ
Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине
15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, который вывесил в Одессе российский флаг
Последние новости
19:57
Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны - Нуланд
19:47
Пограничники рассказали, как сбили вражеский СУ-34
19:39
Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ
19:27
Виктория Нуланд завершила двухдневный визит в Киев, оставалась в городе на ночь
19:07
Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти
18:57
Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"
18:39
Молдова договорилась о поставках электроэнергии из непризнанного Приднестровья
18:20
В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба
18:16
Россия не примет предельной цены на нефть - Песков
17:52
Макрон сравнил ситуацию Украины с захватом Эльзаса и Лотарингии, пообещал новые поставки оружия
Все новости...