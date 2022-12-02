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Новая военная миссия ЕС для Украины достигла полной оперативной готовности - Боррель

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 19:03
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в польском городе Бжег, пишет "Европейская правда".

"Я рад объявить, что командующий миссией адмирал Блежан, который сопровождал меня сегодня, заявил, что миссия достигла полной оперативной готовности. Миссия уже работает, миссия позволит обучить 15 тысяч украинских военных. Она будет стоить бюджету ЕС 100 млн евро", - сказал Боррель.

По его словам, на данный момент 1100 украинских военных уже проходят обучение в рамках миссии в различных лагерях.

"20 стран ЕС участвуют в миссии. Это самая большая военная миссия, которую ЕС когда-либо создавал для кого-то из партнеров", - сказал Боррель.

Он также сообщил, что ЕС предоставит дополнительно 16 млн евро, которые потратят на оборудование для обучения. "Кроме того, Норвегия, которая не входит в ЕС, предоставит 50 млн евро для поддержки миссии", - добавил Боррель.

Боррель в пятницу посетил военный полигон в Бжеге, где размещен центр подготовки для украинских военных.

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Ранее сообщалось, что мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро. Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Темы: ЕС
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