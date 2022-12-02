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ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 18:35
ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть
иллюстративное фото Getty Images

Дипломаты Европейского Союза в пятницу окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, на уровне 60 долларов за баррель.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times, об этом сообщил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садос, а также другие европейские дипломаты и чиновники на условиях анонимности.

Как сообщалось ранее, договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из России составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

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Эту меру Европейский Союз согласовывает со странами "Группы семи", которые инициировали ценовое ограничение. Официальное заявление G7, как ожидается, будет опубликовано до воскресенья.

Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и сначала страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.

Кроме того, с 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на подавляющее большинство импорта российской нефти, поэтому предельная цена будет применяться к покупателям за пределами региона.

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Первоначальное предложение "Группы семи", согласованное на прошлой неделе, предусматривало ограничение цены на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки.

В июне лидеры "Группы семи" договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ценовое ограничение.

Темы: ЕСнефтьденьги
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