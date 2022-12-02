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Кулеба: Украинские посольства получили 17 писем с запугиваниями дипломатов

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 20:44
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения посольствами писем-бомб или писем, содержащих части животных, например, глаза коров и свиней.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

"Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов", - сказал Кулеба.

Телеканалу, что его корреспонденту в Киеве было показано изображение одного из писем, содержащего, по словам официальных лиц, глазное яблоко свиньи внутри мягкого конверта.

"Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным и, я бы даже сказал, больным", - сказал Кулеба.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за этими письмами, министр ответил: "Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?".

"Возможно, этот террор - ответ России на дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и таким образом они пытаются дать отпор, проигрывая реальные дипломатические битвы одну за другой", - сказал он.

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Кулеба добавил, что, по его мнению, Россия либо несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует и пытается посеять страх".

"Вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии имеют наибольший смысл", - сказал он.

Ранее в пятницу МИД Украины сообщил, чтл после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты.

В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. 

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье - Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: Кулеба Дмитрийдипломатические отношенияМИД
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