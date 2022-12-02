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Опубликован перечень магазинов, которые будут работать в случае блэкаута в Киеве

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 20:57
украинский магазин в темноте, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал перечень рынков, супермаркетов и ТРЦ, которые будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения столицы.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "В случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия вследствие этого электроснабжения, в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

Столичные власти и бизнес готовятся к различным вариантам развития событий. Мы составили перечень, с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах".

Детали: Кличко опубликовал отдельно перечень супермаркетов, ТРЦ и рынков и призвал киевлян скачать и запомнить на своих устройствах этот перечень.

Он добавил, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращенным.

Темы: КиевторговляэлектроэнергияВиталий Кличко
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