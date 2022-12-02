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Кулеба: угрозы получили украинские дипломаты в 12 странах, террористам ничего не удастся

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 22:35
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, и заверил, что тем, кто за этим стоит, не удастся достичь своих целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил по итогам срочного совещания с послами Украины.

Он перечислил случаи угроз дипломатам: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США.

"Террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по поставке оружия, энергооборудования, изоляции России. Они думают, что смогут испугать и остановить нас или ослабить международную поддержку Украины", - написал глава МИД в Facebook.

Кулеба заверил, что внешнеполитическое ведомство уже усилило безопасность и сотрудничает с национальными правоохранительными органами иностранных государств и Службой безопасности Украины, чтобы найти и наказать негодяев.

"Мой ответ тем, кто за этим стоит, прост: зря стараетесь. Украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и в дальнейшем эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу. Террористам ничего не удастся", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу МИД Украины сообщил, чтл после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

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Позже стало известно, что посольство Украины в Мадриде, куда в среду прислали "почтовую бомбу", получило пакет со следами крови.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.

Темы: Кулеба Дмитрийдипломатические отношения
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