Война между Китаем и Тайванем возможна – Госдеп США
Суббота, 3 декабря 2022, 05:33
США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня.
Источник: заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которую цитирует издание Swissinfo
Прямая речь: "Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда".
Детали: Шерман добавила, что США помогают Тайваню, чтобы у него были средства самозащиты, а также направляют усилия на сдерживание Китая.
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