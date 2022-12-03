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Война между Китаем и Тайванем возможна – Госдеп США

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 04:33
Война между Китаем и Тайванем возможна – Госдеп США
ВОЕННЫЕ КИТАЯ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня.

Источник: заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которую цитирует издание Swissinfo

Прямая речь: "Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда".

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Детали: Шерман добавила, что США помогают Тайваню, чтобы у него были средства самозащиты, а также направляют усилия на сдерживание Китая.

Темы: СШАКитайТайваньвойна
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