Война между Китаем и Тайванем возможна – Госдеп США

США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня.

Источник: заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которую цитирует издание Swissinfo

Прямая речь: "Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда".

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Детали: Шерман добавила, что США помогают Тайваню, чтобы у него были средства самозащиты, а также направляют усилия на сдерживание Китая.