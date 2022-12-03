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Херсонщина: власти эвакуируют людей с левого берега Днепра, ожидают активизации боевых действий

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 09:01
Херсонщина: власти эвакуируют людей с левого берега Днепра, ожидают активизации боевых действий
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Украинские власти с 3 по 5 декабря проводят гуманитарные мероприятия по эвакуации украинцев, которые сейчас находятся в оккупации на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели выехать.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. Поэтому в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток.

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Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в названые даты не будет.

В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте.

Во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины".

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Детали: Власти не сообщают, есть ли договоренность с оккупантами, и как те будут реагировать на эвакуацию.

Темы: Херсонская областьХерсонэвакуацияоккупация
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