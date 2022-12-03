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ГБР провело обыски и изъяло документы в КГГА

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 11:29

Работники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о парке "Муромец".

Сообщается, что во время выемки среди прочего были изъяты документы по объявлению проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

Установлено, что в 2015 году киевское общество заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка.

Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 млн гривен.

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Сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.

Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Темы: ГБРКГГАобыски
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