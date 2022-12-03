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Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 15:59
Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

По факту публикации "Украинской правды" о заместителе руководителя Офиса президента Кирилле Тимошенко открыто уголовное производство.

Источник: анонимные собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: После публикации "Не военное положение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко" отделом расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции Киева осуществляется расследование уголовного производства по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".

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Эту информацию УП подтвердили сразу три источника в правоохранительных органах. 

В распоряжении редакции есть номер соответствующего производства №12022100000000920 

Производство было зарегистрировано по статье 362 ч.2 на следующий день после публикации.

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По информации источников УП в правоохранительных органах в рамках расследования Главным управлением Нацпола было поручено Департаменту стратегических расследований допросить в качестве свидетелей двух человек и провести другие следственные действия.  

Что предшествовало: УП выяснила, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался на Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью около 100 000 долларов.

Темы: Офис президента
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