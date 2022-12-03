В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба

В субботу в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

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Также в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Информация о его типе уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага".

Детали: Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.

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В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. В частности, ракетному удару подвергся объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Большой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в частности Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области, потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 – погибшими.

В течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

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