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Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 18:57
Лукашенко и Шойгу 3 декабря, фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы хочет продолжать войну, которую начала против нее Россия, и пугает, что война может продолжаться "до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников".

Источник: Лукашенко на встрече с Шойгу, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы.

Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете.

Мы обменяемся мнениями. Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь".

Детали: Лукашенко также признал, что в Беларуси и российские, и белорусские офицеры готовят военных двух стран.

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши – защитники Союзного государства – смогли отразить любую агрессию... Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - сказал он.

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При этом Лукашенко уверяет, что ни Россия, ни Беларусь якобы не хотят войны, хотя РФ при поддержке Беларуси ведет полномасштабную войну в Украине с 24 февраля.

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Темы: ЛукашенкоРосcияБеларусьвойна
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