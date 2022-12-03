Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, записанном во время его государственного визита в США на этой неделе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон сказал, что Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

"Это означает, что одним из важных вопросов, которые мы должны решить - как всегда говорил президент Путин - является страх, что НАТО приближается к его дверям, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России", - сказал Макрон.

"Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", - сказал Макрон.

На этой неделе и Россия, и Соединенные Штаты заявили, что в принципе открыты к переговорам, хотя президент США Джо Байден сказал, что будет говорить с Путиным только в том случае, если глава Кремля продемонстрирует свою заинтересованность в прекращении войны. Украина заявляет, что переговоры возможны лишь при условии, что Россия прекратит нападения и выведет свои войска.

Но замечания Макрона свидетельствуют о том, что он сочувствует потребности Москвы в гарантиях безопасности - требованию, которое было в центре внимания интенсивной, но неудачной дипломатии накануне войны.

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8 февраля, за несколько недель до российского вторжения, Путин заявил на совместной пресс-конференции с Макроном в Москве, что Россия и в дальнейшем будет пытаться получить от Запада ответы на свои главные три требования по безопасности: никакого расширения НАТО; никакого размещения ракет вблизи границ РФ; и сокращение военной инфраструктуры НАТО в Европе до уровня 1997 года.

Соединенные Штаты тогда заявили, что российские требования "не имеют никакого смысла".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

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