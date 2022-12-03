Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, записанном во время его государственного визита в США на этой неделе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон сказал, что Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

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"Это означает, что одним из важных вопросов, которые мы должны решить - как всегда говорил президент Путин - является страх, что НАТО приближается к его дверям, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России", - сказал Макрон.

"Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", - сказал Макрон.

На этой неделе и Россия, и Соединенные Штаты заявили, что в принципе открыты к переговорам, хотя президент США Джо Байден сказал, что будет говорить с Путиным только в том случае, если глава Кремля продемонстрирует свою заинтересованность в прекращении войны. Украина заявляет, что переговоры возможны лишь при условии, что Россия прекратит нападения и выведет свои войска.

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Но замечания Макрона свидетельствуют о том, что он сочувствует потребности Москвы в гарантиях безопасности - требованию, которое было в центре внимания интенсивной, но неудачной дипломатии накануне войны.

8 февраля, за несколько недель до российского вторжения, Путин заявил на совместной пресс-конференции с Макроном в Москве, что Россия и в дальнейшем будет пытаться получить от Запада ответы на свои главные три требования по безопасности: никакого расширения НАТО; никакого размещения ракет вблизи границ РФ; и сокращение военной инфраструктуры НАТО в Европе до уровня 1997 года.

Соединенные Штаты тогда заявили, что российские требования "не имеют никакого смысла".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

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