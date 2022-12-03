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Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны - Нуланд

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 18:57
Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны - Нуланд
Виктория Нуланд и посол США Бриджит Бринк в Киеве 3 декабря, фото ОП

Виктория Нуланд убеждена, что жесткие предупреждения со стороны других государств убедили Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет невиданной и тяжелой для России, и это заставило РФ прибегнуть к нынешней, также неприемлемой тактике войны.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Заместитель госсекретаря США отметила, что после путинских угроз о применении ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир прибегнул к попыткам убедить РФ не делать необратимого шага. "Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.

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"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказала она.

Виктория Нуланд подчеркнула, что тактика, выбранная Россией вместо ядерной эскалации, также является абсолютно неприемлемой. "Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", - заявила она, подчеркнув, что Запад применяет санкции против РФ. Однако, исходя из ее объяснений, сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России.

"После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - констатировала она.

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Виктория Нулаунд подчеркнула, что несмотря на это, Запад должен "оставаться бдительным" относительно всех угроз со стороны РФ.

Как сообщалось, по мнению сенатора США, республиканца Джима Риша, перерастание войны РФ против Украины в ядерную войну маловероятно и Кремль не решится применить ядерное оружие.

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Темы: СШАПутинядерное оружиевойна
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