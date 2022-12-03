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Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 19:22
Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция
Владимир Зеленский в обращении 3 декабря, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал слабой позицией и несерьезным решением установление членами Евросоюза и Группы семи предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений дискуссия о прайскепах, то есть ограничении экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.

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Россия нанесла уже колоссальные убытки всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, а мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция, и лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет упущено.

Логика очевидна. Если ограничение цены российской нефти 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений".

Что предшествовало: В субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

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Ранее, после достижения договоренности между 27 государствами-членами Евросоюза, члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из РФ, на уровне 60 долларов за баррель.

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Темы: ЗеленскийнефтьРосcия
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