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Зеленский: Работаем, чтобы в Черном море "Калибры" могли быть только на дне

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 19:57
Зеленский: Работаем, чтобы в Черном море Калибры могли быть только на дне
РАКЕТА "КАЛИБР", MILITARYARMS.RU

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина укрепляет весь периметр границы, а в акватории Черного моря работает над тем, чтобы российские крылатые ракеты "Калибр" могли быть разве что на дне.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр.

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Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне".

Детали: Зеленский также отметил, что "наиболее горячо, наиболее болезненно", как и раньше, в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута и Соледара.

"Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там, заслуживает наивысшей благодарности!", - сказал он.

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Темы: ЗеленскийЧерное моревойна
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