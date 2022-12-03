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Всех коллаборантов вывезли из Олешек на Херсонщине – ЦНС

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 23:36
временно оккупированные Олешки, скриншот deepstatemap

Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки в Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что из Олешек были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей.

Центр нацсопротивления отмечает, что ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его освобождению.

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Темы: Херсонская областьоккупация
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