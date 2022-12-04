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В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 05:20
В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, возрастет в ближайшие недели.

Источник: ISW

Детали: Американские аналитики отмечают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, которые будут способствовать более высоким темпам боевых действий. 

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В отчете института приводятся слова одного российского военного блогера, который заявил 3 декабря, что земля на линии Кременная-Сватово замерзла и что украинские силы, вероятно, повысят темпы контрнаступательных операций в этом районе.

ISW упомянул, что об этом также говорил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он заявил, что погода наконец меняется на линии Кременная-Сватово. Чиновник ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.

По предварительным оценкам ISW, общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку устойчивая холодная погода позволяет замерзать земле на всем театре боевых действий, особенно на востоке Украины, где обе стороны погрязли в сильном болоте.

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Аналитики убеждены, что россияне и украинцы вряд ли приостановят свои наступательные операции в то время года, когда погодные условия благоприятны для проведения механизированных маневренных боевых действий на востоке Украины.

Основные выводы ISW:

  • По сообщениям, украинские войска вышли на восточный берег Днепра напротив г. Херсон.
  • Погодные условия на востоке Украины, вероятно, становятся более благоприятными для более высоких темпов наступательных операций.
  • Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в сфере безопасности между Россией и Беларусью.
  • Украинские войска, вероятно, продолжают продвижение на северо-запад от Кременной.
  • Российские оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.
  • По сообщениям, российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из г. Алешки.
  • Организационно-штабное управление Национальной гвардии России подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на то, что Владимир Путин объявил о формальном завершении частичной мобилизации 31 октября.
  • Российские власти продолжают использовать судебные меры для укрепления административного контроля над оккупированными территориями.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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