В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, возрастет в ближайшие недели.

Источник: ISW

Детали: Американские аналитики отмечают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, которые будут способствовать более высоким темпам боевых действий.

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В отчете института приводятся слова одного российского военного блогера, который заявил 3 декабря, что земля на линии Кременная-Сватово замерзла и что украинские силы, вероятно, повысят темпы контрнаступательных операций в этом районе.

ISW упомянул, что об этом также говорил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он заявил, что погода наконец меняется на линии Кременная-Сватово. Чиновник ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.

По предварительным оценкам ISW, общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку устойчивая холодная погода позволяет замерзать земле на всем театре боевых действий, особенно на востоке Украины, где обе стороны погрязли в сильном болоте.

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Аналитики убеждены, что россияне и украинцы вряд ли приостановят свои наступательные операции в то время года, когда погодные условия благоприятны для проведения механизированных маневренных боевых действий на востоке Украины.

Основные выводы ISW: