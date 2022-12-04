Россия использует боеприпасы быстрее, чем способна производить их – разведка США

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.

Источник: NBC News

Прямая речь Гейнс: "Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но (Россия – УП) достаточно быстро (тратит боеприпасы – УП). Имею в виду, что на самом деле чрезвычайно быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача".

Детали: При этом, по ее словам, высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее, чем обычные.