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ВСУ отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 07:42
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

3 декабря Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов Луганщины и Донетчины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевка Сумской области.

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На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площанка и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Веселого, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому воздействию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Они осуществляют обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

По уточненной информации Генштаба, в период с 28 по 30 ноября этого года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря, в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

В сводке сообщается, что продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. В Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно занятой Херсонской области российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Украинские воины также сбили вражеский самолет "Су-25" и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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