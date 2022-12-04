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Артиллеристы поразили два пункта управления россиян на Луганщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 08:27

В течение суток 4 декабря подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии".

Детали: Между тем авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

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Темы: Луганская областьВооруженные силы
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