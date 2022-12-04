Глава разведки США оценила влияние ударов РФ по энергетическим объектам Украины

Американская разведка ожидает, что в ближайшие несколько месяцев в Украине снизится темп ведения боевых действий, а украинские силы не снизят воли к сопротивлению, несмотря на атаки России на ее электросеть и другую критически важную инфраструктуру.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана в субботу заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Она отметила, что американская разведка уже наблюдает "определенное снижение темпов конфликта", которое, как ожидается, продолжается следующие несколько месяцев. В это время и Украина, и Россия будут пытаться подготовиться к будущему контрнаступлению.

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"На самом деле у нас есть определенный скептицизм относительно того, будут ли россияне на самом деле готовы это (контрнаступление) сделать. Я думаю, что украинцы будут более оптимистично настроены в этом вопросе", - отметила Гейнс.

Директор Национальной разведки США отметила, что целью ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которые начались с октября, частично был подрыв воли украинцев к сопротивлению. "На мой взгляд, никаких доказательств того, что она (воля к сопротивлению) просто сейчас, на нынешнем этапе, была подорвана, нет", - добавила она.

Гейнс в то же время предположила, что со временем влияние ударов по энергоинфраструктуре Украины может стать более очевидным.

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"Насколько это повлияет, будет зависеть от того, на что они (Россия) пойдут, на что они способны, насколько устойчивой будет критическая инфраструктура (Украины), насколько мы сможем помочь им ее защитить. Экономика Украины страдает очень сильно... Очевидно, что разрушение энергосистемы будет иметь влияние и на нее", - отметила глава разведки США.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты считают высокой вероятность дальнейших ударов России по гражданской инфраструктуре Украины, а ход боевых действий на земле хоть и может замедлиться зимой, но не остановится.