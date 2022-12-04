Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 08:26
Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка
фото getty

В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продолжение.

Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Реклама:

Она добавляет, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022-го, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 года около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", - отмечают в разведке Британии.

"Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", - констатируют там.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка высказала мнение, что захват Бахмута для РФ имел бы ограниченную оперативную ценность, но это могло стать для Москвы прежде всего символической целью.

Темы: ПутинРосcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Глава разведки США оценила влияние ударов РФ по энергетическим объектам Украины
Оккупанты хотят с нового года вывести гривня из обращения
Россияне ударили по Купянску-Узловому: повреждена транспортная инфраструктура
Регионы: россияне за сутки обстреляли 8 украинских областей
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: