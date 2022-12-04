Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка

В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продолжение.

Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Она добавляет, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022-го, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 года около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", - отмечают в разведке Британии.

"Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", - констатируют там.

Накануне британская разведка высказала мнение, что захват Бахмута для РФ имел бы ограниченную оперативную ценность, но это могло стать для Москвы прежде всего символической целью.