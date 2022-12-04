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Россияне ударили по Купянску-Узловому: повреждена транспортная инфраструктура

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 09:18
Россияне ударили по Купянску-Узловому: повреждена транспортная инфраструктура
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА 

Россияне ночью 4 декабря нанесли артиллерийские и ракетные удары по Купянскому району Харьковской области – повреждена транспортная инфраструктура и частные дома.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура".

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Детали: Ракетами С-300 оккупанты повредили окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской общины.

Около 3 часов утра россияне еще раз запустили ракеты по пгт. Шевченково, люди не пострадали. 

 
Фото из Telegram СинЕгубова 

Кроме того, в течение суток оккупанты наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины и Харьковского района, а также по Изюмщине. Пострадавших нет.

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Синегубов подчеркнул, что в связи с увеличением интенсивности обстрелов местные власти и волонтеры продолжают добровольную эвакуацию жителей.

Темы: Харьковская областьвойна
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