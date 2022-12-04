Россияне атакуют ВСУ запрещенным химоружием – ВМС
Российские оккупанты используют против Вооруженных сил Украины запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".
Источник: Военно-морские силы ВСУ в Telegram
Дословно ВМС: "Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".
Хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке".
Детали: Сообщается, что из гранаты выходит газ, который накрывает людей дымом и не дает дышать.
Держава-терорист використовує заборонену хімічну
Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. pic.twitter.com/49q812wajl— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) December 4, 2022ВИДЕО ДНЯ
В ВМС отметили, что морпехи, чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, удерживали свои позиции в средствах химической защиты.