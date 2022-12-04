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Россияне атакуют ВСУ запрещенным химоружием – ВМС

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 12:21
Россияне атакуют ВСУ запрещенным химоружием – ВМС
Граната К-51. Фото wikipedia.org

Российские оккупанты используют против Вооруженных сил Украины запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Telegram

Дословно ВМС: "Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".

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Хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке".

Детали: Сообщается, что из гранаты выходит газ, который накрывает людей дымом и не дает дышать.

В ВМС отметили, что морпехи, чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, удерживали свои позиции в средствах химической защиты.

Темы: Росcиявойнаоружие
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