Оккупанты снова обстреляли Херсон: за 2 недели в городе погибли 19 человек

4 декабря российские захватчики снова обстреляли освобожденный Херсон – обошлось без жертв, но за последние две недели в результате ударов оккупантов 19 человек погибли и еще 39 получили ранения.

Источник: Херсонский городской совет в Telegram, Херсонская ОВА в Facebook

Дословно горсовет: "В течение сегодняшнего дня в Херсоне зафиксировано 5 обстрелов. В частности, враг обстрелял дома по ул. Фабричной, Портовой, Сенявина. Пострадавших нет".

Детали: В Херсонской ОГА уточнили, что после обеда оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многоквартирный дом – повреждены стены, окна и газопровод.

3 декабря прилеты российских снарядов фиксировали на пер. Портовом, просп. Шевченко, ул. П. Орлика, Яружной, Причальной, Чайковского, Героев Крут, Офицерской, в районе Военки, ул. Дружбы, Гаспринского, Тираспольской.

По данным горсовета, всего с 20 ноября по 4 декабря (по состоянию на 14:00) зафиксировано 169 "прилетов". В результате российских обстрелов погибло 19 человек. Еще 39, среди которых один ребенок, получили ранения.