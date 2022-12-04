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В Одесской области уничтожили мину, которую штормом вынесло на берег

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 16:43
подрыв мины, скриншот видео

В Одесской области контролируемо уничтожили якорную мину, которую штормом вынесло на берег.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину.

Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролируемо уничтожен".

Детали: В командовании напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению к берегу подобных морских "сюрпризов".

Темы: Одесская областьминирование
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