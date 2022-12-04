В Одесской области уничтожили мину, которую штормом вынесло на берег
Воскресенье, 4 декабря 2022, 16:43
В Одесской области контролируемо уничтожили якорную мину, которую штормом вынесло на берег.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину.
Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролируемо уничтожен".
Детали: В командовании напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению к берегу подобных морских "сюрпризов".