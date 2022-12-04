Донецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки

листовки в Донецке, фото из Telegram "Желтая лента"

Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты.

Источник: Центр национального сопротивления, движение "Желтая лента" в Telegram

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Дословно ЦНС: "Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий.

В частности, участники движения "Желтая лента" только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка".

Детали: В центре подчеркнули, что листовки и ленты – это яркое проявление борьбы людей, находящихся во временной оккупации.