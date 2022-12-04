Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 17:10
листовки в Донецке, фото из Telegram "Желтая лента"

Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты.

Источник: Центр национального сопротивления, движение "Желтая лента" в Telegram

Дословно ЦНС: "Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий.

В частности, участники движения "Желтая лента" только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка".

Детали: В центре подчеркнули, что листовки и ленты – это яркое проявление борьбы людей, находящихся во временной оккупации.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: оккупацияпартизаныакции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70

Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского

Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль

фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

фото, обновлено от 14:13Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО

Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

Все новости...
оккупация
Оккупанты 2 дня держали гражданских на блокпосте в Васильевке: били и проверяли – мэр
Россияне минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка - ВГА
Оккупанты хотят с нового года вывести гривня из обращения
Последние новости
18:34
Более 2 тысяч школ и садов оказались под оккупацией – МОН
18:22
На Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине применили экстренные отключения – ДТЭК
18:17
За последнюю неделю истребители НАТО в Балтии поднимали четыре раза из-за авиации РФ
18:15
В Киевской области враг попал в энергетический объект – ОВА
18:14
Годовщина подписания Будапештского меморандума. Как Украину лишили ядерного оружия?
17:48
ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70
17:47
Все вокзалы работают, 11 поездов задерживаются – глава УЗ
17:47
Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского
17:40
PepsiCo планирует удвоить использование перерабатываемой упаковки для напитков к 2030 году
17:37
Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль
Все новости...