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В ООН циркулирует проект резолюции о создании международного трибунала - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:59
флаг ООН, фото Getty Images

В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

По данным издания, есть признаки того, что противодействие США этому предложению может смягчиться в связи с лоббированием со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Бет Ван Шаак, посол США по вопросам глобального уголовного правосудия, заявила на этой неделе: "Это то, что глубоко волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на Генеральной ассамблее?".

"До сих пор все резолюции по Украине были приняты. Число голосов было довольно большим", - добавила она.

Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине, но руководство Украины утверждает, что МУС испытывает трудности, поскольку, хотя он может судить тех, кто обвиняется в отдельных военных преступлениях, он не может преследовать руководство Кремля за более широкое преступление агрессии, поскольку Россия не подписала соответствующий устав.

Ван Шаак сказала, что США не заняли твердой позиции в отношении специального трибунала. Однако, по ее мнению, есть смысл в проведении заочных судебных процессов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

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Она сказала, что США могут рассекретить разведданные, чтобы помочь выявить тех, кто несет наибольшую ответственность за подготовку и ведение войны, которая, по ее словам, явно нарушила устав ООН.

Ее высказывания свидетельствуют о том, что ключевые фигуры в администрации Байдена теперь более открыты для создания специального трибунала, посвященного роли российского руководства в руководстве вторжением в Украину. "Мы рассматриваем все углы, и, безусловно, поддерживаем идею принятия некоторых промежуточных шагов, особенно когда речь идет о сохранении доказательств", - сказала она.

Ван Шаак сказал, что рассматриваются два варианта. Первый - двусторонний договор между Украиной и ООН, "благословленный в некотором отношении Генеральной Ассамблеей, обеспечивающий политическую поддержку всего международного сообщества и создающий отдельный трибунал".

Второй вариант, по ее словам, - это внутренний суд, созданный Украиной, с добавлением международного элемента со стороны ЕС или Совета Европы, возможно, одобренный голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

В обоих случаях речь будет идти о рассмотрении дела о преступлении агрессии. "Это будет ограниченный круг обвиняемых, возможно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высшие военные", - сказала она.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Как сообщил ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, в Европейской службе внешних действий готовят позицию относительно возможных опций создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины.

Темы: ООНтрибуналРосcиявойна
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