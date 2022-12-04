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Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли - Блинкен

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:45
Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли - Блинкен
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия России по выводу из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Блинкен сказал, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его вооруженные силы не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

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"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много территорий, которые захватил Путин", - сказал Путин.

"Он пытается использовать зиму как оружие, отключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ в темноту и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", - добавил он.

На этой неделе Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил предоставление средств противовоздушной обороны.

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Напомним, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки систем Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Темы: СШАПутинвойна
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