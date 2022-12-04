В Херсоне вскоре 70% потребителей будут с водой, 85% - уже со светом
Воскресенье, 4 декабря 2022, 19:44
В Херсоне возобновлена работа насосной станции, обеспечивающей водоснабжение для 70% горожан, также электроснабжение восстановлено у 85% потребителей.
Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Дословно: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".
Детали: Янушевич также сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения – уже 85% города имеет свет.
Электропитание подали в следующие районы города:
- Центр - 95%;
- Таврический и Северный - 89%;
- Шуменский - 96%;
- Текстильный - 73%;
- Жилпоселок - 96%;
- Остров - 89%;
- ХБК - 71%.
Таким образом, свет есть в домах 113081 абонентов.
Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Камышаны, Приозерное и на 70% в Белозерке.
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