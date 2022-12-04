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В Херсоне вскоре 70% потребителей будут с водой, 85% - уже со светом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 19:44
иллюстративное фото Pixabay

В Херсоне возобновлена работа насосной станции, обеспечивающей водоснабжение для 70% горожан, также электроснабжение восстановлено у 85% потребителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".

Детали: Янушевич также сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения – уже 85% города имеет свет.

Электропитание подали в следующие районы города:

  • Центр - 95%;
  • Таврический и Северный - 89%;
  • Шуменский - 96%;
  • Текстильный - 73%;
  • Жилпоселок - 96%;
  • Остров - 89%;
  • ХБК - 71%.

Таким образом, свет есть в домах 113081 абонентов.

Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Камышаны, Приозерное и на 70% в Белозерке.

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Темы: Херсонводаэлектроэнергия
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