В Херсоне вскоре 70% потребителей будут с водой, 85% - уже со светом

В Херсоне возобновлена работа насосной станции, обеспечивающей водоснабжение для 70% горожан, также электроснабжение восстановлено у 85% потребителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах".

Детали: Янушевич также сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения – уже 85% города имеет свет.

Электропитание подали в следующие районы города:

Центр - 95%;

Таврический и Северный - 89%;

Шуменский - 96%;

Текстильный - 73%;

Жилпоселок - 96%;

Остров - 89%;

ХБК - 71%.

Таким образом, свет есть в домах 113081 абонентов.

Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Камышаны, Приозерное и на 70% в Белозерке.