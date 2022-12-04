Киев и 4 области с понедельника возвращаются к стабилизационным отключениям – ДТЭК

В Киеве и 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графикам.

Источник: ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК в Telegram

Дословно: "С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений.

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Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше".

Детали: ДТЭК также сообщает, что с понедельника к стабилизационным графикам возвращаются Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области.

Что предшествовало: В воскресенье заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киев достаточно скоро может перейти к плановым отключениям электроэнергии.