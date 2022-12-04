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Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ, принять могут 12 декабря

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 21:10
Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ, принять могут 12 декабря
здание Еврокомиссии в Брюсселе, фото Getty Images

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о 9-м пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова)", - написал Джозвяк.

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"Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря", - добавил он.

Некоторые государства-члены ЕС ранее выражали недовольство тем, что Еврокомиссия откладывает дальнейшие предложения по ограничениям против России - последний пакет санкций был принят два месяца назад.

Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали к быстрой работе над следующим пакетом.

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Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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