Россияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники

Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

поврежденное здание СИЗО, фото: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

Дословно: "Сегодня в течение суток во время обстрела города Херсон были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.

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Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заблаговременно были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".

Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента осуществлена эвакуация всех лиц, которые были в СИЗО после деоккупации территории.