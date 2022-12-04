Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 22:30
поврежденное здание СИЗО, фото: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

 
поврежденное здание СИЗО, фото: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

Дословно: "Сегодня в течение суток во время обстрела города Херсон были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.

Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заблаговременно были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".

Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента осуществлена эвакуация всех лиц, которые были в СИЗО после деоккупации территории.

 
 
 

Темы: ХерсонСИЗОвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир

В ближайшие дни половина Киевщины будет без света – ОВА

Воздушные силы ВСУ опубликовали фото последствий удара по аэродрому РФ в Рязанской области

На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы

По всей Украине пройдут аварийные отключения света – Укрэнерго

ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70

Все новости...
Херсон
На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала на лодке Днепр
В Херсоне вскоре 70% потребителей будут с водой, 85% - уже со светом
Оккупанты снова обстреляли Херсон: за 2 недели в городе погибли 19 человек
Последние новости
00:21
В Финляндии поставили точку в скандале из-за оплаты завтраков премьера из госбюджета
00:00
видеоДень ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир
23:47
В Италии фиксируют рост хакерских атак со стороны России
23:46
Премьер Грузии обвинил оппозицию в отправке добровольцев в Украину
23:29
В Молдове все же избежали отключений потребителей из-за ударов России по Украине
23:25
Британия исключает изменения в закон для возвращения Греции "мраморов Парфенона"
23:16
Глава Укрэнерго: День-два нужно на то, чтобы стабилизировать систему
23:10
Один из объектов ДТЭК остановлен из-за повреждений от российских ракет
23:01
"Они – как воспитатели в детском саду": экспертки по радиационной безопасности о роли МАГАТЭ
22:54
После введения "потолка цен" на российскую нефть в Турции возникла пробка из почти 20 танкеров
Все новости...