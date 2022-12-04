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Россияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 21:30
Россияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники
поврежденное здание СИЗО, фото: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

 
поврежденное здание СИЗО, фото: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

Дословно: "Сегодня в течение суток во время обстрела города Херсон были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.

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Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заблаговременно были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".

Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента осуществлена эвакуация всех лиц, которые были в СИЗО после деоккупации территории.

 
 
 

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Темы: ХерсонСИЗОвойна
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