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В США думают, как без последствий признать Россию "государством-спонсором терроризма" – Блинкен

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 02:11
Блинкен, фото: Getty Іmages

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает с Конгрессом над тем, чтобы обойти последствия, которые может иметь признание России "государством-спонсором терроризма".

Источник: Блинкен в интервью, цитирует сайт Госдепа США

Прямая речь: "Что касается санкций, мы ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентные ограничения по экспортному контролю, вместе с десятками стран".

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "государства-спонсора терроризма" (статуса SST – ред.), что может иметь непредсказуемые последствия".

Напомним: Европарламент в ходе голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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Темы: СШАРосcиятерроризм
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