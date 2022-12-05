ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов и 19 раз ударили по районам сосредоточения врага – штаб

Силы обороны отбили атаки россиян возле 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, а также с неба и земли ударили по районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка Луганской области и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Бугруватка, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площанка на Луганщине и Ямполовка и Андреевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищеевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка в Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсон.

По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем.

Штаб сообщает, что подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более – 10 мертвыми.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В то же время ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.