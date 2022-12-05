Ночью враг ударил по Кривому Рогу: есть погибший и раненые

ФОТО ИЗ YOU TUBE КРИВОЙ РОГ МОЙ ГОРОД

После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие, один работник погиб, еще три человека получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: Резниченко сообщил, что оккупанты попали в промышленное предприятие.

"Убили работника. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще три человека получили ранения, которых доставили в местную больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Также враг из тяжелой артиллерии накрыл Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Что было раньше: Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью 5 декабря прозвучали "несколько мощных взрывов".