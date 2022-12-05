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Ночью враг ударил по Кривому Рогу: есть погибший и раненые

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 06:30
Ночью враг ударил по Кривому Рогу: есть погибший и раненые
ФОТО ИЗ YOU TUBE КРИВОЙ РОГ МОЙ ГОРОД

После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие, один работник погиб, еще три человека получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: Резниченко сообщил, что оккупанты попали в промышленное предприятие.

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"Убили работника. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще три человека получили ранения, которых доставили в местную больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Также враг из тяжелой артиллерии накрыл Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

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Что было раньше: Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью 5 декабря прозвучали "несколько мощных взрывов".

Темы: Кривой Рогобстрелвойна
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