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Макрон: я всегда поддерживаю прямой контакт с Путиным, изоляция для него хуже всего

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 07:55
Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью CBS News, пишет "Европейская правда".

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав много - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций", - сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны. "Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение - это переговоры", - сказал он.

Ранее Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Это заявление раскритиковали и в Украине, и в некоторых европейских странах.

Темы: МакронПутин
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